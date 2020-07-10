В Австрии рассматривают две основные версии убийства свидетеля по делу Окуевой

В Австрии следствие рассматривает две основные версии убийства блогера Мамихана Умарова. Он являлся свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

Об этом сообщает телеканал ORF.



По словам главного инспектора полиции Австрии Йоханна Баумшлагера, первой версией является заказное убийство, второй - бытовой конфликт.

На месте преступления было найдено два пистолета. Кому они принадлежали и какой из них стал орудием убийства, выясняет экспертиза.

Предполагаемый стрелок отказался общаться со следствием, второй подозреваемый не сообщил ничего существенного. Оба арестованных, чеченцы по национальности, останутся под стражей минимум до 20 июля.

Семью погибшего взяли под охрану.

Власти Австрии заявили, что у всех трех участников инцидента был одинаковый статус - они подали заявки на убежище.

Напомним, Мамихана Умарова убили выстрелом в голову возле торгового центра в австрийском городе Герасдорф. Он проходил свидетелем по делу об убийстве Окуевой. Показания Умарова помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства Окуевой.

В убийстве Умарова подозревают двух чеченцев, их задержали.

Кроме того, в Австрии рассказали детали убийства Умарова.