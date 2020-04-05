В Австрии в рамках борьбы с коронавирусом будут отслеживать данные смартфонов

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Страна намерена ослабить запрет на выход из дома

Правительство в Австрии планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, передает агентство DW.

Курц отметил, что дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.

Указано, что два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, которые сообщали о местоположении. Кроме того, есть потребность в быстром тестировании на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Канцлер также отметил необходимость защитить группы риска, продлить действие требований о содержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитник масок.

Ресурс Worldometers, отслеживающий распространение коронавирусной инфекции, информирует, что по состоянию на 5 апреля в Австрии зафиксировано 11781 случай заражения, умерли 186 инфицированных коронавируса.

Напомним, власть в Австрии заявила, что проведет репрезентативное тестирование 2 тыс. людей, чтобы понять, насколько коронавирус распространился в стране.

Как писало РБК-Украина, на фоне пандемии коронавируса безработица в Австрии достигла рекорда со времен Второй мировой войны, поднявшись с 7,5% до 12,2%. В целом количество безработных превышает 500 тысяч человек, что на 52,5% больше по сравнению с показателями марта 2019 года.