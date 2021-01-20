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В Австрии вместо пожилых людей могли вакцинировать политиков. Начато расследование

Автор: Юлия Струк

Власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

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Об этом информирует APA.

В стране разработали правительственную программу, согласно которой прививки от COVID-19 в первую очередь должны были получить пожилые люди и обитатели домов престарелых.

Однако одна из местных прокуратур расследует минимум один случай, когда руководство дома престарелых распорядилось привить от коронавируса не своих подопечных, а мэра и его окружение. Вместе с тем врач дома престарелых и сам мэр это заявление отрицают.

Власти подчеркивают, что все случаи "нецелевой вакцинации" расследуются. Если информация подтвердится, то по ним будут открыты уголовные дела.

Напомним, правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.

Как писало РБК-Украина, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Отныне все, включая граждан Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

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Новости Украины Австриявакцина от коронавируса