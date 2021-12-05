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В Австрии за отказ от вакцинации будут наказывать штрафами от 600 евро: проект закона

Автор: Дмитрий Левицкий

В Австрии планируют ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Размер штрафа будет начинаться с 600 евро и может достигать 3600 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание PULS 24.

Обязательная вакцинация в Австрии вступит в силу уже с 1 февраля 2022 года. Сейчас законодатели работают над законопроектом о наказании за отказ от прививки. PULS 24 получил в свое распоряжение текст этого законопроекта.

Так, согласно планам австрийских властей, с 15 марта гражданам в возрасте от 14 лет придется каждые три месяца уплачивать штраф в размере 600 евро за отказ прививаться. Максимальный размер штрафа будет достигать 3600 евро, но при его расчете будет учитываться доход и финансовое состояние гражданина.

Средства, вырученные со штрафов планируют отправить на поддержку австрийских больниц.

Кому штрафы не будут грозить:

  • дети до 14 лет;
  • беременные;
  • люди с противопоказаниями к вакцинации;
  • выздоровевшие от COVID-19.

Напомним, ранее австрийские СМИ писали, что в Австрии хотят сажать в тюрьму за отказ от вакцинации или наказывать штрафом 7200 евро.

Как известно, Австрия стала первой страной ЕС, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной.

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АвстрияКоронавирусВакцинацияКарантин