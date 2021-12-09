В Австрии определили размер штрафов для невакцинированных: платить будут ежеквартально

Правительство Австрии определилось с размерами штрафов за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса. Непривитым придется платить до 3,6 тысячи евро каждые три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Salzburger Nachricht.
Как заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, раз в три месяца будут назначаться дни вакцинации против коронавируса. Тем, кто не зарегистрируется, грозит штраф до 3,6 тысячи евро с учетом доходов.
В качестве альтернативы максимальной сумме предусматривается сокращенная процедура рассмотрения административного дела. В этом случае штраф составит до 600 евро.
При этом министр уточнил, что денежные штрафы не будут заменяться лишением свободы. Мюкштайн добавил, что обязательная вакцинация не распространяется на следующие категории:
Напомним, в Австрии с 1 февраля 2022 года вступает в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса.
Отметим, ранее австрийские СМИ писали, что в Австрии хотят сажать в тюрьму за отказ от вакцинации или наказывать штрафом 7,2 тысячи евро.