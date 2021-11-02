UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Австрии одобрили вакцинацию третьей дозой для всех граждан старше 18 лет

Автор: Валерия Полищук

Национальный совет по иммунизации Австрии рекомендовало делать бустерные прививки от коронавируса гражданам от 18 лет. В частности, совет одобрил ревакцинацию после шести месяцев и более после получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Согласно исследованиям, защита от инфекций снижается со временем при использовании всех вакцин. Однако, в частности, люди моложе 60 лет по-прежнему защищены от тяжелых курсов, но бустер значительно усиливает защитный эффект - особенно у пожилых людей.

До сих пор комитет по вакцинации рекомендовал только пациентов из группы высокого риска, жителей домов престарелых, людей старше 65 лет и людей, подвергающихся повышенному риску заражения.

Также ревакцинация рекомендуется всем, кто был привит препаратом AstraZeneca, через шесть-девять месяцев мРНК-вакциной. В случае препарата Johnson & Johnson, предусматривающего одну дозу, повторная вакцинация мРНК-вакциной рекомендуется уже через 28 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияВакцинация