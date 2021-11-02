В Австрии одобрили вакцинацию третьей дозой для всех граждан старше 18 лет

Национальный совет по иммунизации Австрии рекомендовало делать бустерные прививки от коронавируса гражданам от 18 лет. В частности, совет одобрил ревакцинацию после шести месяцев и более после получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier .

Согласно исследованиям, защита от инфекций снижается со временем при использовании всех вакцин. Однако, в частности, люди моложе 60 лет по-прежнему защищены от тяжелых курсов, но бустер значительно усиливает защитный эффект - особенно у пожилых людей.

До сих пор комитет по вакцинации рекомендовал только пациентов из группы высокого риска, жителей домов престарелых, людей старше 65 лет и людей, подвергающихся повышенному риску заражения.

Также ревакцинация рекомендуется всем, кто был привит препаратом AstraZeneca, через шесть-девять месяцев мРНК-вакциной. В случае препарата Johnson & Johnson, предусматривающего одну дозу, повторная вакцинация мРНК-вакциной рекомендуется уже через 28 дней.