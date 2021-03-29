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В Австрии напали на двух украинских подростков: одного ранили ножом, - СМИ

Автор: Андрей Василюк

28 марта украинцы 15 и 17 лет стали жертвами нападения неизвестных в австрийском городе Грац. Двое братьев хотели продать одежду, но вместо встречи с реальным покупателем попали в засаду.

Об этом сообщает Heute.

На встрече в 16:15, о которой братья договорились на одной из интернет-платформ, незнакомец, представившийся покупателем, заманил обоих в пешеходный подземный переход. Когда незнакомец примерял куртку, с обоих входов в подземный переход к украинцам подошли четыре-пять человек в масках. Один из них вытащил пистолет и начал угрожать 17-летнему парню, требуя деньги, ценности и одежду, которую он принес с собой. 17-летний парень начал сопротивляться, что привело к драке. Один из злоумышленников вытащил нож и нанес украинцу удар в верхнюю часть тела. Его 15-летний брат пришел ему на помощь, неизвестные нанесли ему незначительные травмы лица.

После этого злоумышленники разбежались в разные стороны. 17-летнего украинца доставили в местную больницу. Правоохранители начали расследование и поиск нападавших.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести.

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