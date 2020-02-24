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В Австрии на границе людей с подозрением на коронавирус будут останавливать для проверки

Новости » Общество     24.02.2020 - 21:06
В Австрии на границе людей с подозрением на коронавирус будут останавливать для проверки
Фото: Себастиан Курц (OSCE)

На данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом

В Австрии заявили, что будут останавливать людей с подозрением на заражение коронавирусом и проверять перед тем, как они пересекут границу. Об этом заявил канцлер Австрии Себастиан Курц, сообщает The Guardian.

В Австрии еще не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, однако страна крайне настороженно действует ввиду того, что в соседней Италии - крупнейшей в Европе вспышка вируса.

"Что касается границ и трансграничного движения, мы будем дополнительно усиливать системы оповещения с нашими соседями, и мы немедленно прикажем остановить человека, который может быть вероятным носителем заболевания, если у нас будет подозрение", - сказал Курц.

Отметим, в Италии в результате распространения коронавирус уже зафиксировали пятый случай смерти. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня ночью Австрия приостановила все поезда из Италии, которые проходят через перевал Бреннер, чтобы предотвратить дальнейшее распространении коронавируса. Сообщалось, что движение пассажирских поездов были прекращены в обоих направлениях.

Позже Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией.

Также сообщалось, что пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

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