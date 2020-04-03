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В Австрии будут тестировать случайных людей для исследования распространения коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 15:54
В Австрии будут тестировать случайных людей для исследования распространения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее в Австрии тестировали только тех, кто имел симптомы болезни

Чтобы понять насколько коронавирус распространился в Австрии, власть проведет репрезентативное тестирование 2 тыс. людей. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, ранее в Австрии тестировали только тех, кто имел симптомы коронавируса, но сейчас, для того чтобы получить лучшее представление об его распространении в стране, правительство приняло решение относительно проведения случайного тестирования. Так, с этой целью будет использовано 2 тыс. тестов.

Также так называемые фокус-тесты проводятся среди медиков и сотрудников супермаркетов.

Как отмечается, в Австрии сейчас 11 171 больных коронавирусом, из них умерло 158 человек.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса безработица в Австрии достигла рекорда со времен Второй мировой войны, поднявшись с 7,5% до 12,2%. В целом количество безработных превышает 500 тысяч человек, что на 52,5% больше по сравнению с показателями марта 2019 года.

Также из Австрии вылетел спецрейс с украинцами, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. На борту самолета авиакомпании SkyUp находилось 128 пассажиров.

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