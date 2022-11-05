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Австралійський доброволець загинув у боях за Україну

Фото: Австралійський доброволець загинув у боях за Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Брісбена (Австралія) Тревор К'єлдала загинув під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії, яку приводить ABC.

Офіс міністра закордонних справ Пенні Вонга підтвердив, що пан К'єльдал був із Брісбена. Представник Департаменту закордонних справ і торгівлі заявив, що офіційні особи надавали консульську допомогу сім'ї чоловіка.

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ї та просимо поважати їхнє приватне життя у цей скрутний час. Ми не можемо надати додаткові коментарі", - сказав представник.

Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор був улюбленим членом родини.

"Мої співчуття сім'ї цього чоловіка та його друзям. Його смерть трагічна новина. Нагадую людям, щоб вони не їздили в Україну. Це небезпечне місце", - заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув австралійський доброволець.

Також стало відомо, що Австралія направить Україні партію бронетранспортерів Bushmaster.

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