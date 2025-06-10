У Австрії сталася стрілянина в школі: щонайменше десять загиблих, серед них учні

За офіційними даними, загинули десятеро людей, серед них діти, щонайменше один дорослий та сам нападник.

Ще десятки осіб дістали поранення. Їхній стан поки не розголошується, особи загиблих також встановлюються. За словами представників Міністерства внутрішніх справ Австрії, загрози для населення наразі немає.

Що відомо про стрільця

Зловмисником виявився 22-річний колишній учень цієї школи. За попередніми даними, він діяв сам і мав при собі пістолет і довгоствольну рушницю, ймовірно дробовик.

Влада підтвердила, що після інциденту ситуація була взята під контроль - поліція зреагувала оперативно, вже близько полудня територію оголосили безпечною.

Школярів і вчителів евакуювали до сусіднього залу імені Гельмута Ліста, де з ними працюють психологи та волонтери Червоного Хреста. Для батьків організували пункт зустрічі в залі ASKО, поліція закликала не намагатися самостійно забирати дітей зі школи.

На місце трагедії прибули міністр внутрішніх справ Герхард Карнер і мер Граца. Територію навколо школи повністю перекрили, озброєні поліцейські контролюють усі підходи, громадський транспорт перенаправили.

Екстрені служби продовжували працювати на місці до полудня.