Австралия зафиксировала рекордное количество COVID-заражений на фоне вспышки "Дельты"

Указано, что эпицентром вспышки коронавируса в Автсралии стал самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс. Там обнаружили 1540 новых рекордных COVID-заражений, ранее в регионе максимальный показатель составлял 1533 случая.

По словам местных властей, рост случаев заболевания значительно увеличил нагрузку на больницы, при этом число госпитализированных с COVID-19 удвоилось за последние две недели и составило почти 6 тысяч.

В настоящее время общее число заражений в Австралии составляет около 70 тысяч и 1 076 летальных случаев.