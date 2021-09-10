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Австралия зафиксировала рекордное количество COVID-заражений на фоне вспышки "Дельты"

Автор: Мария Кучерявец

В Австралии за минувшие сутки обнаружили более 1900 новых случаев коронавируса на фоне вспышки нового "Дельта"-штамма. Это наибольшее количество заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что эпицентром вспышки коронавируса в Автсралии стал самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс. Там обнаружили 1540 новых рекордных COVID-заражений, ранее в регионе максимальный показатель составлял 1533 случая.

По словам местных властей, рост случаев заболевания значительно увеличил нагрузку на больницы, при этом число госпитализированных с COVID-19 удвоилось за последние две недели и составило почти 6 тысяч.

В настоящее время общее число заражений в Австралии составляет около 70 тысяч и 1 076 летальных случаев.

Напомним, что в Австралии будут прививать подростков от 12 лет для них предусмотрено использование вакцины Pfizer.

Ранее сообщалось, что больницы Сиднея не успевают принимать больных властям пришлось разворачивать палатки и закупать оборудование

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АвстралияПандемия коронавирусаКоронавирус "Дельта"