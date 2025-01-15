Австралія викликала російського посла через повідомлення про загибель полоненого солдата
Росіяни могли вбити полоненого австралійського громадянина Оскара Дженкінса, який воював за Україну. Австралія обіцяє "вжити найрішучіших заходів", якщо ця інформація підтвердиться.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, уряд Австралії вже звернувся до російської влади з проханням негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса і залишається "серйозно стурбованим" повідомленнями про його загибель.
"Ми будемо чекати, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно гідне осуду, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів", - сказав Албанізі.
На питання щодо того, чи вишле Австралія російського посла або відкличе свого посланника в Москві, Албанізі сказав, що його уряд визначить свою реакцію після перевірки всіх повідомлень.
Водночас міністр закордонних справ Пенні Вонг сказала, що Австралія підтримувала "дуже складні відносини протягом багатьох років" з Росією за різних урядів.
"Ми розглянемо факти, коли вони будуть встановлені, але я хочу чітко заявити, що всі варіанти залишаються на столі", - сказала Вонг.
Хто такий Дженкінс
За даними ЗМІ, Дженкінс це вчитель з Мельбурна, який служив разом з українськими військовими. Він був захоплений Росією в полон минулого року. Тоді ж було опубліковано відео, як його, одягненого в бойову форму, запитують, чи не є він найманцем.
Нагадаємо, у липні минулого року австралійську військовослужбовицю та її чоловіка було заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
Слідчі стверджують, що подружжя - обидва громадяни Австралії російського походження - отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою. Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.
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