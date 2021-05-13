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Австралия ведет переговоры о производстве COVID-вакцин Moderna в стране

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Канберра, Четверг 13 мая 2021 17:26
Австралия ведет переговоры о производстве COVID-вакцин Moderna в стране Фото: Австралия ведет переговоры о производстве вакцин Moderna в стране (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австралии ведет переговоры с компанией Moderna о создании отечественного производства вакцин от коронавируса в стране. Решение начать производство препаратов в стране происходит на фоне осознания того, что Австралия слишком зависит от Азии в поставках товаров первой необходимости.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.

"Производство на суше обеспечит надежные и долгосрочные поставки вакцин компании Moderna на основе мРНК от COVID-19, включая варианты, и для возможных будущих пандемий", - говорится в заявлении премьера.

Вакцины на основе мРНК стимулируют организм вырабатывать белок, который является частью вируса, вызывая иммунный ответ.

Министр здравоохранения страні Грег Хант заявил, что Moderna - одна из нескольких компаний, с которыми Австралия ведет переговоры о производстве вакцин на внутреннем рынке.

"Мы надеемся, что у нас будет как минимум одно, а то и несколько производственных предприятий в Австралии. Я уверен, что в будущем у нас будет производство мРНК в Австралии", - заявил он.

Напомним, ранее министр торговли и туризма Австралии Дэн Техан заявил, что страна откроется для туристов не раньше 2022 года.

Кроме того, в конце апреля Австралия остановила авиасообщение с Индией, где сейчас бушует новый штамм коронавируса.

Добавим, что Австралия попала в рейтинг самых безопасных и самых устойчивых к коронавирусу стран, который составило американское агентство Bloomberg. Австралия оказалась на третьей строчке рейтинга.

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