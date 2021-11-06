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Австралия вакцинировала 80% населения в возрасте старше 16 лет

Автор: Александр Белоус

Австралия достигла в субботу уровня в 80% полной вакцинации среди лиц в возрасте 16 лет и старше. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал это "великолепной вехой" на пути к тому, чтобы стать одной из самых вакцинированных стран в мире против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Хотя вакцинация остается добровольной на федеральном уровне, штаты и территории Австралии ввели обязательные меры для многих профессий и работников. Невакцинированным запрещается участвовать во многих мероприятиях, например, посещать рестораны и концерты.

В понедельник Австралия впервые ослабила ограничения на международных границах, но только для вакцинированных людей из штатов с высоким уровнем вакцинации.

Почти 90% населения были полностью вакцинированы в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс и почти 95% в столице Канберре, но этот показатель снижается до 65% в малонаселенной Северной территории и Западной Австралии.

В субботу в стране зарегистрировано 1558 случаев инфицирования и 10 смертей, при этом большинство случаев заражения приходится на Викторию. Некоторые части Северной территории находятся в экстренной трехдневной изоляции после вспышки.

Несмотря на вспышки варианта "Дельта", которые привели к месяцам изоляции в двух крупнейших городах, Сиднее и Мельбурне, национальный показатель менее 179 тысяч инфекций и 1587 смертей намного ниже, чем во многих развитых странах.

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