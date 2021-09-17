Австралия планирует ввести карантин для полностью вакцинированных туристов, но не везде

Указано, что ввести такое нововведение могут уже в конце этого месяца. Так, вакцинированные иностранцы по приезду должны установить на мобильный телефон приложение, которое будет контролировать прохождение ими семидневного карантина.

"Это следующий шаг в нашем плане безопасного открытия границ. Такое испытание может установить стандарт того, как "мы живем с COVID-19", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Австралия закрыла свои границы в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, разрешив въезд только своим постоянным жителям, которые по приезду должны пройти обязательный двухнедельный карантин в отеле за свой счет.