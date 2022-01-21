Австралия отозвала самолет с гумпомощью для Тонги из-за COVID-19

Австралия вернула на базу самолет с гуманитарной помощью для пострадавшей от извержения вулкана и цунами Тонги. Это произошло после того, как у одного из членов экипажа был выявлен положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Австралийский гуманитарный самолет был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту", - пишет издание.

Как стало известно, австралийский самолет с помощью вылетел из Брисбейна в четверг вечером, но развернулся и вернулся на аэродром. Перед вылетом все члены экипажа сдали тест на антигены, но результаты были получены уже после вылета, следовательно, самолету пришлось возвращаться, а груз передали на другой рейс.

Сообщается, что Тонга является территорией без COVID-19, поэтому власти в Австралии и Новой Зеландии заявляли, что избежать заражений будет приоритетом при оказании помощи.