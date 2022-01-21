UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Австралия отозвала самолет с гумпомощью для Тонги из-за COVID-19

Автор: Ольга Белей

Австралия вернула на базу самолет с гуманитарной помощью для пострадавшей от извержения вулкана и цунами Тонги. Это произошло после того, как у одного из членов экипажа был выявлен положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Австралийский гуманитарный самолет был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту", - пишет издание.

Как стало известно, австралийский самолет с помощью вылетел из Брисбейна в четверг вечером, но развернулся и вернулся на аэродром. Перед вылетом все члены экипажа сдали тест на антигены, но результаты были получены уже после вылета, следовательно, самолету пришлось возвращаться, а груз передали на другой рейс.

Сообщается, что Тонга является территорией без COVID-19, поэтому власти в Австралии и Новой Зеландии заявляли, что избежать заражений будет приоритетом при оказании помощи.

Напомним, что извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна накрыла Тонга и угрожала другим странам.

Во вторник пресс-служба премьер-министра Тонги впервые опубликовала заявление, в котором говорится о разрушении и жертвах в результате извержения вулкана.

Отметим, 20 января в главный аэропорт Тонги прибыл военный самолет Новой Зеландии, после того как работники и волонтеры отчистили взлетную полосу. Остальные самолеты Новой Зеландии и Австралии должны прилететь в скором времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь