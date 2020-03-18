Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил Моррисон, граждане Австралии должны отказаться от всех поездок за границу из-за пандемии коронавируса, которая может продлиться не менее шести месяцев.

"Жизнь в Австралии меняется, так как она меняется по всему миру. Жизнь продолжит меняться, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое происходит раз в сто лет", - сообщил он.

Режим чрезвычайной ситуации дает правительству полномочия закрывать города или регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это необходимо для сдерживания распространения вируса.

Также в Австралии запретили проведение необязательных массовых мероприятий численностью более 100 человек. При этом запрет не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

Отметим, на данный момент в Австралии зарегистрировано более 500 случаев коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сербии в связи с коронавирусом ввели комендантский час. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военные.

В Украине 17 марта количество случаев коронавируса увеличилось до 14. При этом умерла 33-летняя женщина из Черновицкой области. Однако врачи считают, что причиной ее смерти были сопутствующие диагнозы и болезни, не связанными с коронавирусом.