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Австралия фиксирует увеличение числа зараженных COVID-19 на фоне ослабления карантина

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 08:39
Австралия фиксирует увеличение числа зараженных COVID-19 на фоне ослабления карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В одном из штатов зафиксировали резкую вспышку коронавируса

В Австралии увеличивается число зараженных коронавирусом на фоне ослабления карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, в штате Виктория в воскресенье наблюдается самое большое увеличение числа новых случаев коронавируса за несколько недель.

В штате Новый Южный Уэльс зафиксировали вспышку инфекций в учреждении по уходу за престарелыми.

По словам представителей Минздрава Австралии, в воскресенье в штате Виктория было зарегистрировано 13 новых случаев, причем 6 из них случаев были связаны со скоплением людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

"Что меня беспокоит, так это неизвестность. Мы можем идентифицировать этих людей ... именно так мы победим вирус", - заявила на брифинге министр здравоохранения Виктории Дженни Микакос, призывая большее количество людей пройти тестирование.

По данным Минздрава страны, за последнюю неделю в Австралии регистрировалось в среднем только по 13 новых случаев в день, а ежедневный уровень инфекций был значительно ниже 1%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии вторая по величине авиакомпания стала банкротом из-за коронавируса. Она занимала примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок. Компания переходит во внешнее управление.

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