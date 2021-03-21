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Австралия будет производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

Автор: Игорь Литвиненко

Австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) одобрил производство в стране вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне.

Об этом говорится в заявлении TGA.

Одобрение производства вакцины AstraZeneca в Австралии назвали важным шагом для борьбы с пандемией COVID.

"Сегодня Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Данный шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом", - говорится в заявлении.

Ожидается, что первые партии препарата будут готовы спустя несколько дней после получения Австралией последнего пакета документов от AstraZeneca.

В Австралии процесс вакцинации начался 22 февраля. Прививки делаются препаратами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Вакцинировались уже около 165 тысяч австралийцев.

Напомним, в марте в Европе разгорелся скандал вокруг вакцины AstraZeneca. Многие страны приостановили использование препарата после появления информации о возможном образовании тромбоза после прививок данной вакциной.

Ранее на этой неделе Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований. После этого ряд стран объявили о возобновлении вакцинации данным препаратом.

Как писало РБК-Украина, эксперт-иммунолог Федор Лапий заявил, что скандал вокруг вакцины AstraZeneca был вызван политическими вопросами. В частности, к нему могла быть причастна Россия, которая пытается продвинуть свою вакцину от COVID "Спутник V".

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Новости Украины Австралияпроизводствовакцина от коронавируса
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