В Австралии зафиксирован самый смертоносный день пандемии COVID

Предыдущий максимум смертей с начала пандемии был 21 января. Тогда было зарегистрировано 88 смертей.

В стране также было проведено более 7,3 млн ревакцинаций. Мминистр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард сказал, что людям, которые недавно заразились COVID-19, следует подождать от четырех до шести недель после заражения, чтобы получить ревакцинацию.

"Мы знаем, что первоначальная инфекция потенциально дает вам небольшую защиту от коронавируса, но мы действительно еще не знаем, насколько. Но мы знаем, что бустер обеспечит вам высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и смерти", - сказал он.