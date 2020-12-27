ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Австралии ужесточили ограничения на перемещение из-за коронавируса

Сидней, Воскресенье 27 декабря 2020 05:15
В Австралии ужесточили ограничения на перемещение из-за коронавируса
Фото: Сидней (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

В австралийском Сиднее ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Введен ряд запретов на передвижение жителей нескольких районов и на сборы людей, за последние сутки в Австралии зарегистрировали 26 заражений коронавирусом.

Решение об ограничениях приняли власти штата Новый Южный Уэльс.

Жителям полуостровной части района Северных пляжей нужно оставаться дома. Собираться можно только на открытом воздухе группами до 5 человек. Для остальной южной части района разрешено собираться группами до 10 человек.

Из дома можно выходить только за продуктами и товарами первой необходимости, для получения медицинских услуг и для поездок на работу и учебу (если нельзя работать и учиться удаленно). Запрещено выезжать в другие районы Сиднея.

Общее число заражений в Австралии составляет 28,3 тыс. Умерли меньше 1 тыс. жителей страны. Страна находится на 100 месте по числу заражений.

Напомним, в начале ноября в Австралии не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим власти ослабили карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире СиднейКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь