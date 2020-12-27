В Австралии ужесточили ограничения на перемещение из-за коронавируса

Фото: Сидней (pixabay.com)

В австралийском Сиднее ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Введен ряд запретов на передвижение жителей нескольких районов и на сборы людей, за последние сутки в Австралии зарегистрировали 26 заражений коронавирусом.

Решение об ограничениях приняли власти штата Новый Южный Уэльс.

Жителям полуостровной части района Северных пляжей нужно оставаться дома. Собираться можно только на открытом воздухе группами до 5 человек. Для остальной южной части района разрешено собираться группами до 10 человек.

Из дома можно выходить только за продуктами и товарами первой необходимости, для получения медицинских услуг и для поездок на работу и учебу (если нельзя работать и учиться удаленно). Запрещено выезжать в другие районы Сиднея.

Общее число заражений в Австралии составляет 28,3 тыс. Умерли меньше 1 тыс. жителей страны. Страна находится на 100 месте по числу заражений.

Напомним, в начале ноября в Австралии не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим власти ослабили карантин.