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В Австралии тысячи людей вышли на митинг против сексуального насилия

Автор: РБК-Украина

В Австралии десятки тысяч людей вышли на митинг, призывая к гендерному равенству и справедливости для жертв сексуального насилия. Массовые протесты прошли в 40 городах страны.

Об этом сообщает Reuters.

Митинги прошли в рамках инициативы "Справедливость 4 марта" и были вызваны недавней волной обвинений в сексуальных надругательствах, дискриминации и неправомерных действиях в высших политических учреждениях Австралии.

Во время митингов протестующие были одеты в черное. Таким образом они пытались продемонстрировать свою "силу и траур". Люди скандировали: "Нас не заставят замолчать".

Также в Мельбурне участницы митинга несли белое знамя длиной в несколько метрах. На нем были написаны имена женщин, убитых в Австралии в результате гендерного насилия с 2008 года.

В Канберре у здания парламента протестующие готовились подать две петиции с требованием перемен, но премьер-министр Скотт Моррисон к ним так и не вышел.

Протесты были вызваны заявлениями генерального прокурора Кристиана Портера о том, что против него было зафиксировано обвинения в изнасиловании 1988 года. Он отрицает свою причастность к преступлению.

Возмущение общественности вызвал и случай по делу бывшей политической советницы Бриттани Хиггинс. Женщина заявила, что ее изнасиловали в кабинете министра в 2019 году.

Протестующие считают неадекватной реакцию правительства на обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, в Украине ужесточат наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в ВР сделали первый шаг к противодействию сексизма в рекламе. Документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола.

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Новости Украины преступлениясексуальное насилие
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