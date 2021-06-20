В Австралии тестируют COVID-вакцину в форме спрея

Отмечается, что независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Испытания проводятся исследователями компании Nucleus Network (г. Брисбен).

Они предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

Вакцина-спрей станет доступной пациентам примерно через несколько лет.

Медицинский директор Nucleus Network Пол Гриффин заявил, что в отличие от уже имеющихся вакцин, которые в основном защищают людей от осложнений коронавирус, новый препарат нацелен на снижение риска заражения.

"Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем самым путем, которым в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", - сказал он.