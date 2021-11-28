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В Австралии сообщили о первых возможных случаях заражения "омикрон"-штаммом

Автор: Артур Родивилов

В Австралии вновь введены ограничения из-за нового варианта коронавируса - "омикрон". Несколько недель назад страна объявила, что открывает свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Минздрав страны сообщил, что расследование проводится в отношении двух человек, прилетевших в Австралию из ЮАР 27 ноября. Точный результат их анализов будет известен через несколько дней после проведения дополнительных тестов в Сиднее.

Федеральное правительство объявило, что неавстралийским гражданам, которые побывали в девяти странах на юге Африки, где был обнаружен "омикрон", запрещен въезд в Австралию. Любой, кто был в этих странах в течение последних 14 дней, будет немедленно помещен на карантин.

Напомним, что в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также в стране.

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