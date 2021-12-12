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В Австралии сократили интервал перед бустерной прививкой из-за штамма "Омикрон"

Автор: Валерия Полищук

Правительство Австралии приняло решение сократить срок ожидания перед бустерной прививкой от коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Теперь третью прививку можно получить через пять месяцев после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Бустерная доза через пять или более месяцев после второй дозы позволит убедиться, что защита от первичного курса еще сильнее и продолжительнее, и поможет предотвратить распространение вируса", - сказал министр здравоохранения Грег Хант.

При этом он добавил, что согласно данным из Израиля, бустеры способствуют снижению уровня инфицирования в соответствующих возрастных группах, тяжелых заболеваний у лиц старше 40 лет и смертности у лиц старше 60 лет.

Для ревакцинации в Австралии будут использовать вакцины Pfizer и Moderna.

Отметим, что Австралия является одной из наиболее вакцинированных стран, где около 90% людей старше 16 лет полностью привиты от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии после Нового года детей от 5 до 11 лет начнут вакцинировать препаратом Pfizer.

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Австралиявакцинация от коронавирусаКоронавирус