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В Австралии разрешат COVID-вакцинацию детей от 11 лет

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Австралия, Вторник 21 сентября 2021 08:23
В Австралии разрешат COVID-вакцинацию детей от 11 лет Фото: в Австралии разрешат COVID-вакцинацию детей от 11 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Австралийской медицинской ассоциации Омар Хоршид анонсировал введение вакцинации от коронавируса среди детей от 11 лет. Это может произойти уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.

"Предполагаю, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что на получение различных разрешений требуется достаточно времени и вакцин", - сказал Хоршид.

Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Потому как компания заявила, что после результатов клинических испытаний будет добиваться разрешения регулирующих органов в США, Европе и других странах на то, что ее вакцина будет использоваться для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Австралия Коронавирус Вакцинация
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