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В Австралии расследуют заражение Covid-19 более 600 пассажиров лайнера после высадки

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 17:51
В Австралии расследуют заражение Covid-19 более 600 пассажиров лайнера после высадки
Иллюстративное фото (freepik)

На борту лайнера находились 2700 пассажиров, которым позволили покинуть судно с минимальными проверками

В Австралии открыли уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess в связи с заражением коронавирусом 622 пассажиров лайнера после высадки. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные австралийской полиции.

Так, владельцев подозревают в предоставлении ложных данных о числе инфицированных коронавирусом человек на борту. Лайнер пристал к берегу в Сиднее 8 марта.

На судне находились 2700 пассажиров, которым разрешили оставить лайнер с минимальными проверками, хотя около десяти человек в то время имели симптомы респираторных заболеваний. Решение о высадке пассажиров на берег приняли после того, как чиновники сообщили о "низком риске" заражения и отсутствии симптомов COVID-19 у пассажиров судна.

В свою очередь власти могли дать разрешение только на основании данных от капитана судна, что инфекционные болезни на борту отсутствуют.

Позднее же стало известно, что коронавирусом заразились 622 человека, которые находились на борту лайнера, а это около 10% от общего числа инфицированных SARS-CoV-2 в Австралии. Так, среди 35 человек, которые сейчас умерли от коронавируса, 11 были пассажирами Ruby Princess.

По словам комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мика Фуллера, следствие выяснит, были ли нарушены законы по национальной безопасности, государственной биозащиты и было ли совершено преступление по неосторожности.

Он отметил, что еще рано говорить о совершении преступления, но уже есть доказательства того, что коронавирус распространился от пассажиров лайнера. При этом компания-владелец судна будет сотрудничать с правоохранителями в этом расследовании.

Напомним, главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи допустил, что в мире коронавирусом могли заразиться до 10 миллионов человек.

Как писало РБК-Украина, ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса.

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