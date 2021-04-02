В Австралии расследуют, не связан ли случай тромбоза с вакциной AstraZeneca

Австралийские СМИ сообщают, что 44-летний мужчина попал в больницу Мельбурна с возможным свертыванием крови после получения вакцины.

"В настоящее время исследователи не подтвердили причинно-следственную связь с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, но расследование продолжается", - сказал Кидд на брифинге.

Он добавил, что больше подробностей станет известно в субботу.

Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) ранее заявляло, что вакцина AstraZeneca не ассоциируется с увеличением общего риска образования тромбов.