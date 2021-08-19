В Австралии продавали места на вакцинацию, которая была предназначена для медиков

В самом густонаселенном штате Австралии разоблачили схему продажи бронирований на вакцинацию от коронавируса, которые были предназначены для прививания медиков. Одно такое "место" стоило 300 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Полиция Нового Южного Уэльса расследует мошенничество с бронированием мест вакцинации против COVID. Люди платили по 300 долларов за прививки Pfizer, которые были предназначены для медицинских работников", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники использовали приложение WeChat для социальных сетей, где за 300 долларов обещали обеспечить быстрое бронирование мест на вакцинацию в одной из больниц Сиднея.