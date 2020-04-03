В Австралии оценили масштабы заражения коронавирусом в мире

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Австралийский санитарный врач считает, что зараженных в пять или десять раз больше

Главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи допустил, что в мире коронавирусом могли заразиться до 10 миллионов человек. Об это сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Однако, Мерфи не сомневается в достоверности данных по случаям заражения коронавирусом в самой Австралии, где количество зараженных составляется 5,2 тысячи человек.

"Реальное число (зараженных в мире, - ред.), вероятно, в пять или десять раз больше", - заявил Мерфи, говоря об отметке в миллион человек.

Отметим, по данным Университета Джонса Хопкинса число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Больше всего заразилось в Соединенных Штатах Америки - почти 236 тыс. человек. Отметим, что 10% инфицированных от мирового количества находится только в одном американском штате Нью-Йорк. За последние сутки там заразились почти 9 тыс. американцев.

Вместе с тем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.