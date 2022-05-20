В Австралии обнаружили первый случай заражения человека оспой обезьян

По данным медиков, он недавно вернулся из Европы.

В ведомстве уточнили, что заболевший обратился к врачу общей практики с симптомами, свидетельствующими о заражении оспой обезьян. После срочно проведенных анализов медики подтвердили его диагноз и изолировали заразившегося и членов его семьи.

По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, болезнь не является для Австралии эндемичной, однако случаи заражения ею "иногда регистрируются у людей, вернувшихся из некоторых африканских стран, а также у владельцев завезенных домашних животных".

"Люди могут заразиться оспой обезьян при очень тесном контакте с инфицированными, однако, как правило, болезнь протекает в легкой форме и большинство благополучно выздоравливают в течение нескольких недель", - указала она.

Оспа обезьян - редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует до обширной сыпи на лице и теле.

Обезьянья оспа вновь возникла в Нигерии в 2017 году после более чем 40 летнего отсутствия зарегистрированных случаев. С того момента 218 случаев было подтверждено в африканской стране и 8 - у международных путешественников из Нигерии, включая случай в Техасе в июле 2021 года и последний.

Как сообщалось, Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Ранее в штате Мэриленд (США) выявили случай заражения оспой обезьяны. Инфекцию обнаружили у американца, который вернулся в страну из Нигерии.