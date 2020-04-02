В Австралии начали испытания потенциальных вакцин от коронавируса

Сообщается, что ученые тестируют два вида вакцин - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину. Образцы вакцины тестируют на хорьках.

По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются к июню.

Напомним, Соединенные Штаты могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания, то есть к весне 2021 года. Сейчас различные вакцины находятся в первой фазе тестирования.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.