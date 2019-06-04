В Австралии мужчина расстрелял постояльцев отеля из ружья

В городе Дарвин в северной части Австралии мужчина зашел в отель и открыл стрельбу по постояльцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое - получили ранения.

Полиция сообщает, что 45-летний мужчина с огнестрельным оружием вошел в отель Palms в главном деловом районе Дарвина. По словам очевидцев, подозреваемый "заходил в каждую комнату в отеле, разыскивая кого-то, и стрелял во всех", а затем выбежал из отеля и скрылся на автомобиле.



Позже полиция арестовала подозреваемого, но не сообщила никаких подробностей.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон исключил, что нападение связано с террористической атакой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Австралии у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс, США).

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, начато расследование. Причины стрельбы и другие подробности инцидента пока не приводятся.