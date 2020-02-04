В Австралии коронавирус зафиксировали у ребенка

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это уже 13 случай заражения коронавирусом в Австралии

В Австралии зафиксировали случай заражения новым коронавирусом у восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.au.

Как сообщается, заболевший ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из эпицентра распространения нового коронавируса - китайского города Ухань - в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По словам главного санитарного врача Квинсленда доктора Джинетт Янг, ребенок остается в изоляции в больнице Университета Голд-Коста и в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что число заразившихся новым коронавирусом в Австралии достигло 13 человек, при этом это первый случай в стране, когда коронавирус обнаружили у ребенка.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, количество жертв коронавируса выросло до 427 человек. При этом две смерти зафиксированы за пределами Китая - в Гонконге и Филиппинах. Общее количество заболевших в Китае составляет 20 438 человек. Не менее 151 случай заболевания был зафиксирован в 23 других странах.

Также РБК-Украина писало, что по заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.