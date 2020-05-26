В Австралии компания из США начала испытания на людях вакцины против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Novavax начала в Австралии испытание на людях экспериментальной вакцины против коронавируса. Компания планирует выпустить препарат, который прошел все проверки, в этом году.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Первая фаза испытаний уже началась. В ней принимает участие 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен.

Ученые хотят проверить безопасность вакцины NVX-CoV2373, для чего будет определять ее эффективность на ранних стадиях. Результаты первой стадии ожидаются в июле.

Испытания уже были проведены на животных. При этом установлено, что препарат является эффективным против COVID-19 при введении небольших доз.

В случае его утверждения Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала первые результаты испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Также РБК-Украина сообщало, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca получила от США более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавирус.

Сейчас в мире разрабатывается более сотни различных вакцин против коронавируса, и только в США тестируют 8 потенциальных препаратов.