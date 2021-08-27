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В Австралии от COVID будут прививать детей от 12 лет: какой вакциной

Автор: Мария Кучерявец

В Австралии начнут вакцинацию от COVID-19 среди детей 12-15 лет. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Известно, что иммунизацию планируют начать 13 августа, однако сейчас правительство ждет одобрения технической консультативной комиссии относительно безопасности вакцинации данным препаратом среди детей.

Между тем в Министерстве здравоохранения Австралии уверяют, что "будет обеспечено достаточное количество доз, чтобы все родители, желающие привить детей, смогли сделать это до конца текущего года".

Кроме того, родители уже начали бронировать места для детей на вакцинацию.

Напомним, ранее в Австралии одобрили вакцину Moderna и заявили о стадии проверки безопасности ее введения для детей от 12 лет.

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АвстралияВакцина от коронавируса