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Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: пожар ликвидирован, обнаружены тела 2 погибших

Фото: последствия бомбежки российскими войсками школы в Белогоровке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского авиаудара по школе в селе Белогоровка Луганской области 7 мая погибли по меньшей мере два человека. Пожар в здании уже ликвидировали, работы по разбору завалов сейчас временно остановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 мая в 16:37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв.", - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 20:12, и подразделения ГСЧС спасли 2 человека.

"Спасателями проведен разбор завалов. В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены. Изъяты тела 2 погибших. Число возможных жертв уточняется", - рассказали чрезвычайники.

Продолжение работ по разбору завалов продолжатся в воскресенье, 8 мая.

Напомним, что по данным Луганской областной военной администрации, в момент взрыва в здании находилось около 100 человек.

Ранее сообщалось, что 7 мая российское оккупанты в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждено или разрушено 36 домов.

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