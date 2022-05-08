Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: пожар ликвидирован, обнаружены тела 2 погибших

"7 мая в 16:37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв.", - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 20:12, и подразделения ГСЧС спасли 2 человека.

"Спасателями проведен разбор завалов. В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены. Изъяты тела 2 погибших. Число возможных жертв уточняется", - рассказали чрезвычайники.

Продолжение работ по разбору завалов продолжатся в воскресенье, 8 мая.

Напомним, что по данным Луганской областной военной администрации, в момент взрыва в здании находилось около 100 человек.