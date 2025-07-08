Авіаудар під Краматорськом: з-під завалів дістали тіла людей (відео)

Росія завдала авіаційного удару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району на Донеччині ввечері, 7 липня. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
За даними рятувальників, в результаті атаки загинули двоє мирних жителів - 39-річний чоловік і 67-річна жінка.
Внаслідок удару один приватний житловий будинок зруйновано вщент, ще два - зазнали пошкоджень. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіла загиблих.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники розібрали близько 50 тонн зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.
Також рятувальники оприлюднили відео з місця російського авіаудару по селищу.
Рятувальники вкотре застерігають: перебувати у прифронтових населених пунктах небезпечно. Російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільну інфраструктуру. Заради власного життя та здоров’я мешканцям рекомендують евакуюватися до більш безпечних областей.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України.
Так, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.
Загалом протягом ночі російські загарбники запустили по Україні 58 засобів повітряного нападу. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.
Тим часом президент Володимир Зеленський проінформував, що за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).
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