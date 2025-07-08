Авіаудар під Краматорськом: з-під завалів дістали тіла людей (відео)

Атака на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України.

Так, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

Загалом протягом ночі російські загарбники запустили по Україні 58 засобів повітряного нападу. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.

Тим часом президент Володимир Зеленський проінформував, що за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).

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