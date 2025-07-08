Авіаудар під Краматорськом: з-під завалів дістали тіла людей (відео)

Росія завдала авіаційного удару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району на Донеччині ввечері, 7 липня. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Рятувальники вкотре застерігають: перебувати у прифронтових населених пунктах небезпечно. Російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільну інфраструктуру. Заради власного життя та здоров’я мешканцям рекомендують евакуюватися до більш безпечних областей.

Також рятувальники оприлюднили відео з місця російського авіаудару по селищу.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники розібрали близько 50 тонн зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.

Внаслідок удару один приватний житловий будинок зруйновано вщент, ще два - зазнали пошкоджень. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіла загиблих.

За даними рятувальників, в результаті атаки загинули двоє мирних жителів - 39-річний чоловік і 67-річна жінка.

Атака на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України.

Так, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

Загалом протягом ночі російські загарбники запустили по Україні 58 засобів повітряного нападу. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.

Тим часом президент Володимир Зеленський проінформував, що за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).

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