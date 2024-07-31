Авіаудар Ізраїлю по Бейруту: під завалами знайшли тіло лідера "Хезболли"

Нагадаємо, що вчора ЦАХАЛ наніс авіаудар по Бейруту. Відразу після удару міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".

Ізраїль наголосив, що ціллю удару по ліванській столиці був командувач "Хезболли", який зокрема здійснив ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Удар по Мадждал-Шамсу

Цієї суботи терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс. Удар прийшовся на футбольне поле, що призвело до великої кількості загиблих та постраждалих. Понад 10 осіб загинуло і ще 30 було поранено.

Детальніше про те, як розвиваються події на Близькому Сході та чи переростуть вони у масштабнішу війну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що на фоні загострення ситуації в регіоні МЗС звернулось до українців.

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