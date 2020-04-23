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На авианосце США зафиксировали 777 заражений коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 11:11
На авианосце США зафиксировали 777 заражений коронавирусом
Фото: авианосец USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

У 3919 моряков тест на коронавирус показал отрицательный результат

На борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt после проверки 99% экипажа было выявлено 777 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота США

Как сообщается, 99% членов экипажа USS Theodore Roosevelt прошли тестирование на COVID-19. Так, коронавирус обнаружили у 777 моряков и еще у 3919 тест показал отрицательный результат. Всего от коронавируса выздоровели 63 моряка. Кроме того, 4196 сошли на берег.

Как отмечается, шесть матросов USS Theodore Roosevelt находятся в морской больнице США на Гуаме и проходят лечение от симптомов коронавирусной инфекции. Ни один из госпитализированных матросов не находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, на борту американского авианосца USS Theodore Roosevelt произошла вспышка заболевания коронавирусом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США. Исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

Соединенные Штаты Америки выделили еще 270 миллионов долларов на международную помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиавианосецКоронавирус
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