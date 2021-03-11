Авиакомпания Air France начинает тестирование цифровых паспортов вакцинации

По его словам, пассажиры авиарейсов, которые летят на французские карибские территории Мартиника и Гваделупа, должны будут предъявить мобильное приложение. В цифровом приложении будет зафиксирован либо сертификат о вакцинации, либо недавний отрицательный тест на коронавирус.

При этом отмечается, что система потребует партнерства с тестовыми центрами, которые предоставят цифровые свидетельства.

"Цель состоит в том, чтобы увидеть, хорошо ли он работает в режиме реального времени за счет сокращения количества проверок, которые резко замедляют процедуры посадки и прибытия", - сказал Джеббари.

Однако министр не уточнил, будет ли авиакомпания Air France использовать систему, которую разрабатывает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Сейчас ее тестируют несколько международных перевозчиков.