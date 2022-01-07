Авиакомпании отказываются везти группу канадцев из-за нарушений COVID-ограничений

Компания из Канады организовала себе путешествие за день до Нового года. Однако во время полета они вели себя шумно и не соблюдали COVID-правила, в частности, не надели маски.

Однако после такого перелета группа канадцев оказалась заблокированной в стране. Несколько авиакомпаний не желают отправлять их обратно в Канаду. Так, авиаперевозчик Sunwing Airlines, который доставил группу в Мексику, отменил обратный рейс, сославшись на деструктивное поведение компании. Две другие коммерческие авиакомпании отказались допустить группу из более чем двух десятков пассажиров на борт своих самолетов.

Известно, что девушка, которая летела одним рейсом с компанией из Канады, получила положительный тест на коронавирус. Она пожаловалась, что хотела расслабится на отдыхе, но вместо этого проходит изоляцию. По ее оценкам, еще около 30 человек, совершивших рейс 30 декабря, также дали положительный результат.

"Перед отменой обратного рейса 5 января некоторые канадские пассажиры мазали нос вазелином, пытаясь "обмануть" тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.