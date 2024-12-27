В авіакатастрофі у Казахстані загинув пілот, який навчався в Україні

"25 грудня 2024 року в результаті авіакатастрофи поблизу Актау (Казахстан) літака типу Embraer E-190 ЗАО "Азербайджанські авіалінії" (AZAL), який виконував рейс Баку-Грозний загинув другий пілот Олександр Кальянінов, 1992 року народження. Олександр Кальянінов з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько та своє життя пов’язати з небом", - сказано у повідомленні.

Кальянінов отримав ступінь магістра з авіаційного транспорту 6 квітня 2021 року. Він проходив навчання на факультеті Льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою "Льотна експлуатація повітряних суден» та отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер-дослідник".

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу", - згадують його в Академії.

Фото: Олександр Кальянінов (facebook.com/flightacademyNAU)

Авіакатастрофа в Казахстані

Вранці 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Однак він не зміг приземлитися в російському місті. Борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.

Згодом стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.