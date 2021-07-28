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В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие авиакатастрофы легкомоторного самолета в селе Шепаривка, погиб профессиональный летчик Игорь Табанюк и трое иностранцев. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Согласно данным правоохранителей, около 13:40 поступило сообщение о том, что в селе Шепаривка спортивный самолет упал на жилой дом. На момент авиакатастрофы, в загоревшемся доме людей не было.

"По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", - отмечает пресс-служба полиции.

Фото: в авиакатастрофе на Прикарпатье погиб инструктор и иностранцы (facebook.com/MNSIFR)

В частности, в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры легкомоторного самолета.

Как сообщает местное издание KURS, пилотом самолета оказался профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о авиакатастрофе, которая произошла 28 июля в селе Шепаривка.

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авиакатастрофаИвано-Франковская областьПрикарпатье