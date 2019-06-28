В авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец

Иллюстративное фото (wikimedia.orgAllen Drebert)

Авария самолета произошла 21 июня

Среди погибших в авиакатастрофе вблизи гавайского острова Оаху, которая произошла 21 июня, был один украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, среди 9 жертв авиакатастрофы двухмоторного самолета на северном побережье острова Оаху был 28-летний украинец Николай Глебов, родом из Донецка, который переехал в Соединенные Штаты в 2005 году.

По словам сестры погибшего, на Гавайях он находился в отпуске. День катастрофы был последним днем перед возвращением домой. Украинец собирался совершить прыжок с парашютом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гавайях произошло крушение двухмоторного самолета. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар. В результате авиакатастрофы погибли 9 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Новой Зеландии столкнулись 2 легкомоторных самолета. Инцидент произошел в новозеландском городе Мастертон, где два легкомоторных самолета столкнулись при заходе на посадку на аэродроме Худ, после столкновения самолеты загорелись. В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

Кроме того, в польском Плоцке во время авиашоу произошла авария самолета Як-52. Самолет, который выполнял фигуры высшего пилотажа, упал в реку во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот, который прибыл из Германии, в результате аварии погиб.