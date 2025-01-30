Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістають тіла людей із річки, тих, хто вижив, поки що немає

Видання уточнює, що пошуково-рятувальні роботи ведуться на річці Потомак. Їх розпочато після того, як літак, що перевозив 64 людини, зіткнувся в повітрі з гелікоптером Black Hawk, у якому були три солдати. Зіткнення сталося під час спроби авіалайнера приземлитися в національному аеропорту Рональда Рейгана за межами Вашингтона, округ Колумбія.

Поліцейський на місці події повідомив CBS News, що у воді було три ділянки з уламками і що станом на 23:30 за східним часом було витягнуто щонайменше 18 тіл. За словами офіцера, тих, хто вижив, поки що не виявлено.