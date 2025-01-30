Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістають тіла людей із річки, тих, хто вижив, поки що немає

У США, 29 січня, біля аеропорту імені Рональда Рейгана за межами Вашингтона зіткнувся пасажирський літак із військовим вертольотом. Рятувальники почали діставати тіла людей із річки, але тих, хто вижив, поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Видання уточнює, що пошуково-рятувальні роботи ведуться на річці Потомак. Їх розпочато після того, як літак, що перевозив 64 людини, зіткнувся в повітрі з гелікоптером Black Hawk, у якому були три солдати. Зіткнення сталося під час спроби авіалайнера приземлитися в національному аеропорту Рональда Рейгана за межами Вашингтона, округ Колумбія. Поліцейський на місці події повідомив CBS News, що у воді було три ділянки з уламками і що станом на 23:30 за східним часом було витягнуто щонайменше 18 тіл. За словами офіцера, тих, хто вижив, поки що не виявлено.