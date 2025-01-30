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Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістають тіла людей із річки, тих, хто вижив, поки що немає

Четвер 30 січня 2025 07:38
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Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістають тіла людей із річки, тих, хто вижив, поки що немає Фото: з річки Потомак дістали щонайменше 18 тіл (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У США, 29 січня, біля аеропорту імені Рональда Рейгана за межами Вашингтона зіткнувся пасажирський літак із військовим вертольотом. Рятувальники почали діставати тіла людей із річки, але тих, хто вижив, поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Видання уточнює, що пошуково-рятувальні роботи ведуться на річці Потомак. Їх розпочато після того, як літак, що перевозив 64 людини, зіткнувся в повітрі з гелікоптером Black Hawk, у якому були три солдати. Зіткнення сталося під час спроби авіалайнера приземлитися в національному аеропорту Рональда Рейгана за межами Вашингтона, округ Колумбія.

Поліцейський на місці події повідомив CBS News, що у воді було три ділянки з уламками і що станом на 23:30 за східним часом було витягнуто щонайменше 18 тіл. За словами офіцера, тих, хто вижив, поки що не виявлено.

Авіакатастрофа у США

Нагадаємо, у поліції округу Колумбія заявили, що місцеві правоохоронці почали отримувати дзвінки про авіакатастрофу 29 січня о 20:53 за місцевим часом.

Як стало відомо, літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас, раніше в середу.

Зі свого боку прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп уже в курсі про інцидент.

"Президент продовжить стежити за цією ситуацією. Думки і молитви всієї адміністрації Трампа з усіма, хто залучений", - сказала вона.

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Сполучені Штати Америки Авіакатастрофа
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