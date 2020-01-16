Авиакатастрофа самолета МАУ: Тегеран готов передать тела погибших украинцев

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших, при сбитые самолета МАУ, украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщается, вечером 16 января министр иностранных дел Вадим Пристайко и иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг сбитого украинского самолета.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Напомним, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном.